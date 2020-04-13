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Edirne'de fırın, market ve bankalara ücretsiz maske dağıtıldı

Edirne Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki fırın, market ve bankalara, müşterilerine ücretsiz dağıtmaları amacıyla 7 bin 500 maske verildi.

13.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:18
Edirne'de fırın, market ve bankalara ücretsiz maske dağıtıldı
Edirne Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki fırın, market ve bankalara, müşterilerine ücretsiz dağıtmaları amacıyla 7 bin 500 maske verildi.
Valilik koordinasyonunda Edirne Halk Eğitim Merkezindeki usta öğreticiler tarafından üretilen maskeler, İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun tarafından fırın, market ve bankalara teslim edildi.
Maskelerin ulaştırılmasının ardından esnaf, alışverişe gelen müşterilere ücretsiz maske dağıtımına başladı.
İl Ticaret Müdürü Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yüze yakın iş yerine maske dağıtıldığını ve esnafın uygulamadan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Halk sağlığına yönelik önlemler alındığını belirten Altun, "Fırınlar, marketler, bankalar ve sanayi esnafımıza maskeleri ücretsiz dağıtıyoruz. Onlar da maskesiz alışverişe gelen müşterilerine maske dağıtacaklar." dedi.
Edirne Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Canbaz da kentteki 50 fırında gerekli hijyen tedbirlerinin alındığını ifade ederek, "Ücretsiz maskeler için Valiliğimize teşekkür ediyoruz. Fırıncılar olarak bu dönemde tüm tedariklerimizi yaptık. Halkımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Güncel
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