Haberler » Güncel » Edirne'de fiyatı 5 liraya düşen hamsi ilgi gördü - Haber

Edirne'de fiyatı 5 liraya düşen hamsi ilgi gördü

Edirne'de hamsinin kilosu 5 liradan alıcı buldu.

14.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:32Edirne'de fiyatı 5 liraya düşen hamsi ilgi gördü
'de hamsinin kilosu 5 liradan alıcı buldu.
Edirne balık pazarındaki balıkçılardan Yasem Eren'in kilogramı 5 liradan satışa sunduğu Karadeniz hamsisinden almak isteyen vatandaşlar, tezgahta yoğunluk oluşturdu.
Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'dan getirdikleri hamsinin fiyatının vatandaşın yüzünü güldürdüğünü söyledi.
Hamsi fiyatının 25 liradan 5 liraya düştüğünü anlatan Eren, "Dün 10 liraydı bugün 5 liraya düştü. Yarın 2,5 liraya bile satabiliriz. Şu an 10 ton kadar balık var. Akşama kadar biter. Vatandaşlar buzdolabına koymak için 5-10 kilogram alıyorlar. İğneada'da bol balık çıkıyor. Aşağı yukarı bir hafta sürmesini bekliyoruz." dedi.
Vatandaşlardan Mehmet Koç da ucuz olduğu için 4 kilogram hamsi aldığını, bu fiyata herkesin balık yiyebileceğini ifade etti.

İğneada, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:37  Sapanca Belediyesi'nden Bir Hizmet Daha "Okul Hizmet Ofisi" - Haber
14:37  Osmaniye atatürk'ün osmaniye'ye gelişinin 95'inci yılı kutlandı - Haber
14:37  Diyarbakır intihar eden arkeolog merve'nin ağabeyinden 'kayıp eserler' iddiası - Haber
14:37  Bitlis vali çağatay uyuşturucu ile topyekün mücadele etmemiz lazım - Haber
14:37  Düzce soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu - Haber
13:30  Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor - Haber
09:54  Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi - Haber
09:47  Soğuğu en iyi anlatan an! Fotoğraftaki otomobil, bir gölün üzerinde - Haber
09:17  Diyanet'in çok konuşulan kararı sonrası Abdullah Amca'nın tabure zaferi - Haber
09:03  Pastanede cinayet anı kamerada! Defalarca tetiğe bastı - Haber
16.01.2020 14:38:46