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Edirne'de fotoğraf sanatçılarından bir ilk...'Sosyal mesafe' dediler fotoğraf sergisini digitale...

Edirne'de fotoğraf sanatçılarından bir ilk...'Sosyal mesafe' dediler fotoğraf sergisini digitale taşıdılar Türkiye ve dünyanın mücadele ettiği Covid-19 virüsünden etkilenenlerin sayısının her geçen gün arttığı bu zor günlerde, fotoğraf sanatçıları 'sosyal mesafe' farkındalığına dikkat çekmek...

09.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:48
Edirne 'de fotoğraf sanatçılarından bir ilk...'Sosyal mesafe' dediler fotoğraf sergisini digitale taşıdılar
EDİRNE - Türkiye ve dünyanın mücadele ettiği Covid-19 virüsünden etkilenenlerin sayısının her geçen gün arttığı bu zor günlerde, fotoğraf sanatçıları 'sosyal mesafe' farkındalığına dikkat çekmek için sergilerini, digital ortamda açtılar.
Edirne'de, çeşitli meslek gruplarında çalışan 7 fotoğraf sanatçısının 52 fotoğrafla 'Mülteci günlükleri' isimli fotoğraf sergisi Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneği resmi sosyal medya hesaplarında açıldı. Geçtiğimiz ay Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Yunanistan'a geçmek için kente akın eden yüzbinlerce mültecinin yaşamından kesitlerden oluşan sergiye sosyal medya üzerinden fotoğraf severler tarafından büyük beğeni karşılandı.
"Sosyal mesafeye dikkat çekmek istedik"
Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneği Başkanı Enver Aydın, yine sosyal mesafe nedeniyle kendi çektiği video ile yaptığı açıklamada,"Değerli fotoğraf severler. Ülke olarak zor günler yaşıyoruz. Hepimizin sağlığı için evlerimizdeyiz. Dernek faaliyetlerimizi sosyal mesafe kuralı uyarınca geçici bir süreliğine durdurmak zorunda kaldık. Dernek yönetimi olarak İleri bir tarihte açmayı düşündüğümüz sergimizi sosyal medya üzerinden izleyici ile buluşturmaya karar verdik. Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz ay Edirne, bir mülteci dramına sahne oldu. Yüzlerce binlerce aile bir umut diyerek sınır kapılarında, dolayısı ile ilimizde bekledi. Edirne, bu dramı bir nebze azaltmak için gerek sivil topluluk kuruluşları gerekse halkımız olarak yemek, erzak, çocuk bezi gibi ihtiyaçlarla mültecilerin yanında oldu" dedi.
"Mültecilerin Edirne'deki durumları spontane fotoğraflandı"
Aydın, "Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneği fotoğrafçıları bu süreçte, gerek görevleri gereği gerekse fotoğrafçı refleksi ile mültecilerin sınır kapılarında, yollarda, köylerdeki dramlarını, yaşamlarını fotoğraflayarak bu tarihi zamanı fotoğrafları ile belgeledi. Sergi fotoğrafları tamamen spontane, kurgudan uzak ve an fotoğraflarından oluşmaktadır. Fotoğraf etiği doğrultusunda fotoğraf kurallarının biraz dışına çıkıp yaşamdan kesitler yakalanmaya çalışılmıştır. Sergiye katkı sağlayan proje sorumlusu Koray Ustabaşı, fotoğrafçılarımız Enver Aydın, Ercan Dakni, Filiz Kılıç, Işık Koç, M.Emre Bingül, M.Serkan Furat'a çok teşekkür ediyoruz. Güzel ve fotoğraf dolu günlerde buluşmak dileklerimizle" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, fotoğraf sergisini izlemek isteyen fotoğraf severlerin EFSED hesaplarından sergiyi sosyal medya üzerinden gezilebileceği açıklandı. Edirne’de fotoğraf sanatçılarından bir ilk...’Sosyal mesafe’ dediler fotoğraf sergisini digitale...

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Edirne, Kültür Sanat
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