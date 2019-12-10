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Edirne'de fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

EDİRNE'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kadın ile kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdığı belirtilen 2 erkek, gözaltına alındı.

10.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:56Edirne'de fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

EDİRNE'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kadın ile kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdığı belirtilen 2 erkek, gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, yaptığı çalışmada, bir otelin kiralanan odasında fuhuş yapıldığı, otelin altındaki barda da fuhşa aracılık edildiğini belirledi. Polis, kiralanan odaya müşterilerin, 'kutu çıkacak' şifresiyle alındığını saptayarak, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdığı belirtilen 2 erkek gözaltına aldı.Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.



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Kaynak: DHA

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