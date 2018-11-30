Edirne'de Gasp Zanlısı 3 Kişi Tutuklandı

Edirne
'nin İpsala
ilçesinde, Pakistan
uyruklu 2 kişinin parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 3 kişi, Paşaköy
köyü yolunda yaya ilerleyen Pakistan uyruklu Y.A. ve U.A'nın önünü otomobille kesti.
Zanlılar, Pakistan uyruklu kişilerin 200 lira ve 200 avrosunu gasbederek kaçtı. Olayın bildirilmesinin ardından 3 şüpheli, jandarma ekiplerince olay yeri yakınlarında yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 327 avro 325 lira, 2 av tüfeği, 1 balta, 9 tüfek fişeği ele geçirildi.
Y.A ile U.A'nın da teşhis ettiği şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
Şüpheliler Z.B (35), R.T (26), E.T (26) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Araç
sürücüsü R.T'ye ayrıca 4 bin 144 lira idari para cezası da uygulandı.