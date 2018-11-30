30 Kasım 2018, 16:13
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Edirne'de Gasp Zanlısı 3 Kişi Tutuklandı

Edirne

Edirne'nin İpsala ilçesinde, Pakistan uyruklu 2 kişinin parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde, Pakistan uyruklu 2 kişinin parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 kişi, Paşaköy köyü yolunda yaya ilerleyen Pakistan uyruklu Y.A. ve U.A'nın önünü otomobille kesti.


Zanlılar, Pakistan uyruklu kişilerin 200 lira ve 200 avrosunu gasbederek kaçtı. Olayın bildirilmesinin ardından 3 şüpheli, jandarma ekiplerince olay yeri yakınlarında yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 327 avro 325 lira, 2 av tüfeği, 1 balta, 9 tüfek fişeği ele geçirildi.

Y.A ile U.A'nın da teşhis ettiği şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Şüpheliler Z.B (35), R.T (26), E.T (26) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Araç sürücüsü R.T'ye ayrıca 4 bin 144 lira idari para cezası da uygulandı.
30 Kasım 2018 Cuma 16:13