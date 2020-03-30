Edirne'de gazetecilere koruyucu hijyen malzemesi dağıtıldı
Edirne Belediyesi'nce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gazetecilere eldiven, maske ve dezenfektandan oluşan koruyucu hijyen malzemeleri dağıtıldı.
30.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:58
Edirne Belediyesi'nce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gazetecilere eldiven, maske ve dezenfektandan oluşan koruyucu hijyen malzemeleri dağıtıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın talimatıyla belediye ekiplerinin koronavirüse karşı çeşitli önlemler aldığı belirtildi.
Birçok noktada dezenfekte çalışması yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ekipler kamuoyunu bilgilendirmek adına gece gündüz demeden çalışan, virüs tehlikesine karşı görevlerini eksiksiz yerine getiren basın çalışanlarının çalıştıkları ortamları dezenfekte etti. Ekipler yerel gazeteleri tek tek gezerek, dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Daha sağlıklı bir çalışma imkanı sağlamak adına gazetecilere eldiven, maske ve dezenfektandan oluşan koruyucu hijyen malzemesi dağıtıldı."
Belediyeden yapılan açıklamada, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın talimatıyla belediye ekiplerinin koronavirüse karşı çeşitli önlemler aldığı belirtildi.
Birçok noktada dezenfekte çalışması yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ekipler kamuoyunu bilgilendirmek adına gece gündüz demeden çalışan, virüs tehlikesine karşı görevlerini eksiksiz yerine getiren basın çalışanlarının çalıştıkları ortamları dezenfekte etti. Ekipler yerel gazeteleri tek tek gezerek, dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Daha sağlıklı bir çalışma imkanı sağlamak adına gazetecilere eldiven, maske ve dezenfektandan oluşan koruyucu hijyen malzemesi dağıtıldı."
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Kaynak: AA
Etiketler: Edirne Belediyesi, Recep Gürkan, Edirne, Güncel