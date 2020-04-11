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Edirne'de gaziler, "sosyal mesafe" kuralına uyarak ziyaret ediliyor

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, kentte yaşayan gazileri sosyal mesafe kuralına uygun olarak ziyaret ediyor.

11.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:24
Edirne'de gaziler,
Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, kentte yaşayan gazileri sosyal mesafe kuralına uygun olarak ziyaret ediyor.
Özbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstündeki gazilerle bir araya geliyor.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu'nu sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ziyaret eden Özbaş, İsmailoğlu'yla bir süre sohbet etti.
İsmailoğlu'ndan kentteki diğer gazilerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Özbaş, devletin her zaman gazilerin yanında olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Güncel
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