Edirne'de genç kadının şüpheli ölümü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde eşi tarafından evin banyosunda hareketsiz halde yatarken bulunan Duygu Öztaç (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 21.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi Maydanoz Sokak'taki tek katlı eve meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Duygu Öztaç, işten eve gelen eşi tarafından banyoda hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve polis, evde incelemede bulundu. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmayan Duygu Öztaç'ın cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA