Edirne'de gıda denetimlerinde 469 bin 240 lira ceza uygulandı

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Beyazıt, "Yılbaşından bu yana ilimiz genelinde 10 bin 161 denetim yapılmış, bu denetimler esnasında 376 numune alınmış ve 81 işletmeye 469 bin 240 lira idari para cezası uygulanmıştır." dedi.

Beyazıt, yaptığı açıklamada, güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, satış, toplu tüketim ve dağıtım aşamalarındaki tüm resmi kontrollerin bakanlıkları uhdesinde yürütüldüğünü belirtti.

Ekiplerin yıl boyunca kontrollere devam ettiğini ifade eden Beyazıt, şöyle devam etti:

"Yılbaşından bu yana ilimiz genelinde 10 bin 161denetim yapılmış, bu denetimler esnasında 376 numune alınmış ve 81 işletmeye 469 bin 240 lira idari para cezası uygulanmıştır. Yıl boyunca yapmış olduğumuz bu rutin denetimlere ek olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Denetim Seferberliği kapsamında ilimizde faaliyet gösteren et ve süt ürünleri üreten ve işleyen tesisler ile ekmek fırınları ve unlu mamuller üreten iş yerlerinde resmi kontrolleri gerçekleşmiş, denetimlerde işletmelerin gerek fiziki koşulları gerekse ürün bazlı asgari teknik ve hijyen gereklilikleri yönüyle denetlenmiş ve olumsuz herhangi bir durumla karşılaşılmamıştır."

Beyazıt, İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerinde görevli 44 gıda kontrol görevlisiyle gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde tüm hafta boyunca ürün bazlı denetimlerin devam edeceğini, vatandaşlardan gıda alışverişlerinde dikkatli olmalarını, olası şikayetlerini Alo 174 Gıda ihbar hattına bildirmelerini istedi.

Kaynak: AA