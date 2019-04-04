Edirne'de 'Göçmen Akını' İhbarı; Önlemler Artırıldı

TÜRKİYE'de yaşayan göçmenler, bir grubun internetten yaptığı çağrı üzerine Yunanistan
'a geçmek için bu sabah saatlerinden itibaren, Edirne
'ye gelmeye başladı. Jandarma
ve polis ekipleri yollarda önlem alarak göçmenleri kent girişlerinde durdurup, Edirne Valiliği
Geri Gönderme Merkezi'ne götürüyor.
Edirne'de polis ve jandarma ekipleri çok sayıda göçmenin kente geleceği ihbarının ardından bu sabah saatlerinde şehrin girişi ve otobüs terminalinde geniş önlemler aldı. Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule ile Bulgaristan
'a açılan Kapıkule sınır kapılarına giden yollarda özel harekat polisleri ile jandarma timleri önlemleri artırdı. Jandarma, İstanbul- Edirne otoyolu gişeler girişinde, otobüs ve taksileri durdurup yaptığı aramalarda, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 100'e yakın göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Edirne Valiliği Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Otobüste kızı eşi ile birlikte jandarmaya yakalanan Şahmil Ahmet, " Afganistan
'dan kaçak yollarla Türkiye
'ye geldik. Televizyon
kanalı ve internet üzerinden yapılan çağrı üzerine Yunanistan'a geçmek için buraya geldik. 7 Nisan
'a kadar Edirne'ye gelişler devam edecek" dedi. Jandarma ekiplerinin yakaladığı Afganistanlı bir kadın gözyaşı döktü. Yakalanan göçmenler kente gelişlerin devam edeceğini söyledi. Polis
ve jandarma ekiplerinin kent girişi, terminal ve toplu taşıma noktalarında önlemlerini sürdürdüğü belirtildi.
- Edirne
Sabah, Türkiye, Yunanistan, Edirne, Güncel
Kaynak: DHA