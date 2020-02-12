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Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

12.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:36Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
'nin ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Komutanlığı ekipleri, Küçükdoğanca köyünde şüphe üzerine 2 aracı durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçlar, jandarmanın takibi sonucu durduruldu.
Araçlarda yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Olayla ilgili A.S.T, Ö.İ. ve A.P. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma, Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

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