Edirne'de "Göçmen Kaçakçılığı" Operasyonu

Edirne
'nin İpsala
ilçesinde düzenlenen "göçmen kaçakçılığı" operasyonunda 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Paşaköy
yakınlarında Suriye
uyruklu O.H'nin kullandığı minibüsü durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan
'a geçme hazırlığında olan Pakistan
uyruklu 21 kişi yakalandı.
Olayla ilgili sürücü O.H. ve yanındaki Pakistan uyruklu Z.C. gözaltına alındı.
İfadelerinin ardından İpsala Adliyesi'ne sevk edilen O.H. çıkarıldığı hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklanırken, Z.C. ise serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Pakistan,İpsala,Edirne
11 Kasım 2018 Pazar 10:49