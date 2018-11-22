Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Edirne
'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 35 düzensiz göçmen yakalandı, onlara kılavuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri Meriç
ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında M.A.Ç'nin kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada Somali
ve Bangladeş
uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi'ne gönderilirken, gözaltına alınan M.A.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, jandarma ekipleri, Yakupbey köyünde Z.B. ve T.B'nin kullandığı araçları durdurdu. Araçlarda yapılar aramada Afganistan
, Lübnan
, Filistin
ve Suriye
uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi'ne götürüldü.
Gözaltına alınan Z.B. ve T.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Meriç,Edirne Jandarma Komutanlığı,Jandarma,Edirne
22 Kasım 2018 Perşembe 17:58