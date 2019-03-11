Edirne'de Göçmen Kaçakçılığına 3 Tutuklama

EDİRNE'nin Keşan
ilçesinde, polis ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan
'a çıkış yapmak isteyen 30 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan- Malkara
yolu üzerinde yaptıkları denetimlerde, şüphe üzerine 2 aracın sürücülerini durdurdu. Araçlarda yapılan aramada Afganistan
, Pakistan
, Bangladeş
, İran
ve Filistin
uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörler B.T., A.K. ve K.S. gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne
Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen B.T., A.K. ve K.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
- Edirne
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Kaynak: DHA