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Edirne'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

EDİRNE'nn Keşan ilçsinde, jandarma tarafından durdurulan 2 araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 5 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 3 organizatör tutuklandı.

12.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:42Edirne'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

EDİRNE'nn ilçsinde, jandarma tarafından durdurulan 2 araçta yasa dışı yollarla 'a çıkış yapmak isteyen 5 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 3 organizatör tutuklandı.

Keşan Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Küçükdoğanca köyünde durumundan şüphelendiği 2 aracı durdurmak istedi. Sürücülerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı 2 araç, jandarmanın takibi sonucu durduruldu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 5 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör oldukları değerlendirilen A.S.T., Ö.İ. ve A.P., gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen A.S.T., Ö.İ. ve A.P. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



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Kaynak: DHA

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