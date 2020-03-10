- Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye koronavirüs önlemi
- Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye koronavirüs önlemi Edirne'de, göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nde, koronavirüs önlemi için dezenfekte çalışmaları başladı.
10.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:18
- Edirne 'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye koronavirüs önlemi
EDİRNE - Edirne'de, göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nde, koronavirüs önlemi için dezenfekte çalışmaları başladı. Edirne'nin göçmenlerin bulunduğu Karaağaç bölgesinde koronavirüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla belediye ekipleri tarafından dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına başlandı.
EDİRNE - Edirne'de, göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nde, koronavirüs önlemi için dezenfekte çalışmaları başladı. Edirne'nin göçmenlerin bulunduğu Karaağaç bölgesinde koronavirüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla belediye ekipleri tarafından dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına başlandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye koronavirüs önlemi
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