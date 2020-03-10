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Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye korona virüs önlemi

Edirne'de, göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı Karaağaç Mahallesi'nde, korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

10.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:45
Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye korona virüs önlemi
Edirne 'de, göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı Karaağaç Mahallesi'nde, korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
Edirne'nin göçmenlerin bulunduğu Karaağaç bölgesinde korona virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla belediye ekipleri tarafından dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına başlandı.
(İsmail Coşkun - Volkan Kayalar - Koray Ustabaşı/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Karaağaç, Edirne, Güncel
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