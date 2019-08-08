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Edirne'de greyderin çarptığı çocuğun ölümü

Edirne'nin Keşan ilçesinde, küçük çocuğa çarparak ölümüne neden olan greyder sürücüsünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Keşan Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz, sulh ceza hakimliğince reddedildi.

08.08.2019 10:19 Edirne'de greyderin çarptığı çocuğun ölümü
Edirne'nin Keşan ilçesinde, küçük çocuğa çarparak ölümüne neden olan greyder sürücüsünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Keşan Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz, sulh ceza hakimliğince reddedildi.
Alınan bilgiye göre, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını, sulh ceza hakimliği değerlendirdi.
Hakimlik, sürücü Akın Cevdet Gündoğan'ın (23) tutuklanması için yapılan itirazı kabul etmedi.
Akın Cevdet Gündoğan idaresindeki greyder, 1 Ağustos Perşembe günü, Şükrüköy köyü çıkışında, 6 yaşındaki Eymen Kayra Taş'a çarpmış, kazada küçük çocuk hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

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