Haberler » Güncel » Edirne'de gün batımı - Haber

Edirne'de gün batımı

-Drone ile gün batımı Edirne'de doyumsuz gün batımı EDİRNE - Sultanların gün batımını izlemek için seyir köşkleri yaptırdığı Edirne'de, yılın bazı günlerinde güneş bir yağlı boya tablo çizer gibi batıyor.

06.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:32
-Drone ile gün batımı 'de doyumsuz gün batımı
EDİRNE - Sultanların gün batımını izlemek için seyir köşkleri yaptırdığı Edirne'de, yılın bazı günlerinde güneş bir yağlı boya tablo çizer gibi batıyor.
Pembe, turuncu, yavruağzı ve kırmızının onlarca tonu, kızıla kayan renk cümbüşü ile batan güneşin, tarihi yapılarla oluşturduğu görüntüler kentin tümünü hayran bıraktırıyor.
Türk-İslam eserlerinin zirvesi Mimar Sinan'ın ustalık imzası Selimiye, Meriç ve Tunca nehirlerini inci gerdanlık gibi süsleyen, adlarını üzerindeki nehirlerden alan tarihi taş köprüler, Edirne Sarayı kalıntıları, Kanuni Sultan Süleyman'ın kanunlarını yazdığı Adalet Kasrı gurup vakti ayrı bir güzelliğe bürünüyor.
Edirne'de gün batımı

Edirne, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:28   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2019 dış politikasını değerlendirdi: (2) - Haber
10:28   Osmaniye'de uzman çavuşu darbettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Haber
10:27   JEOFİZİK UZMANI DR. GÜNDOĞDU KANDİLLİ'DEKİ UYARI SİSTEMİ NEDEN DEVREYE GİRMEDİ - Haber
10:27   Belediye Personeline Kort Tenisi Kursu - Haber
10:26   Kağıtspor Egeden lider döndü - Haber
09:34   Vatandaştan Erdoğan'a çağrı: Kanal İstanbul için hesap numarası açılsın, destek olalım - Haber
08:39   İstanbul Üniversitesi yemekhane zammı kararıyla ilgili açıklama yaptı - Haber
22:17   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Haber
22:00   Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Haber
20:46   ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İran'a yönelik saldırıların devam edebileceğini belirterek, "Vuracağımız tüm hedefler yasal hedefler olacak" dedi - Haber
6.01.2020 10:31:04