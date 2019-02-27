Edirne'de Hakkında Hapis Cezası Bulunan 5 Hükümlü Yakalandı

Edirne
'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma ve teknik takip sonrası kent merkezinde bazı evlere operasyon düzenledi.
Operasyonda hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü M.A, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan hükümlüler Y.D, M.D, O.M ve S.B yakalandı.
Şüpheliler Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
Edirne, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA