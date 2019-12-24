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Edirne'de hareket halindeki araç yandı

Edirne'de, seyir halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

24.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:44 Edirne'de hareket halindeki araç yandı
'de, seyir halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Doğutürk'ün kullandığı 25 NA 131 plakalı otomobil, Bostanpazarı Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Otomobilini durduran sürücü Doğutürk, araçtan çıkarak itfaiyeye ve polise verdi.
Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Doğutürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken alevleri görünce aracını durduğunu ve kendini dışarı attığını anlattı.

İtfaiye, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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