Edirne'de hemşirelere '1332 cihadiye yüzüğü' hediye edildi

Edirne'de hemşirelere '1332 cihadiye yüzüğü' hediye edildiEDİRNE'de, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüsle mücadelede büyük başarı gösteren hemşirelere, Çanakkale Savaşı sırasında gösterdikleri fedakarlığın nişanı olarak verilen '1332 cihadiye yüzüğü' hediye etti.

14.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 14.05.2020 23:16
Edirne'de hemşirelere '1332 cihadiye yüzüğü' hediye edildi
EDİRNE'de, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüsle mücadelede büyük başarı gösteren hemşirelere, Çanakkale Savaşı sırasında gösterdikleri fedakarlığın nişanı olarak verilen '1332 cihadiye yüzüğü' hediye etti.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Hemşireler Haftası nedeniyle, Keşan Devlet Hastanesi ve şehirdeki özel bir hastaneyi ziyaret etti. Başkan Helvacıoğlu, Hemşireler Haftası'nı kutlayarak, hemşireleri koronavirüsle mücadelede gösterdikleri özveri ve başarıdan dolayı tebrik etti. Mustafa Helvacıoğlu, hemşirelere Çanakkale Savaşı esnasında gösterdikleri fedakarlığın nişanı olarak o dönem verilen '1332 Cihadiye yüzüğü'nün replikasından hediye etti.
Başkan Helvacıoğlu, koronavirüsle büyük bir mücadele verildiğini belirterek, "Sağlık çalışanları olarak her birinizi tebrik ediyorum. Bu süreçte çocuklarınıza evlatlarınıza sarılamadınız, sevdiklerinize uzaktan baktınız. Kolay bir iş değil. Size küçük ama hayatınız boyunca saklayacağınız bir armağan veriyoruz. Bu hediyenin manevi önemi çok büyük. Dünyada eşi benzeri yaşanmamış, tarihin yazıldığı milli mücadelede hemşirelerimizin destansı mücadelenin hikayesini yazdığınızı ifade etmek istiyorum. Haftanız kutlu olsun. Sizlere hediye ettiğimiz yüzükler, Çanakkale Savaşı'nda gönüllü hemşirelik yapan Türk kadınlarına hediye edilen ve üzerinde '1332 cihadiye' yazılı yüzüğün hikayesidir" dedi.
Mustafa Helvacıoğlu, hemşirelere dağıtılan '1332 cihadiye' yüzüğünün hikayesinden bahsederek, "Çanakkale Savaşları'nda yaralanan binlerce asker, gemilerle İstanbul'a taşınıp hastanelere yerleştirilir. Ancak hastanelerdeki hasta bakıcı ve hemşireler gelen yaralılara yardımcı olmada yetersiz kalmaktadır. Ev kadınlarından yardım istenir. Vatan hizmetinde cepheye koşan erkeklerinden geride kalmak istemeyen binlerce kadın, gönüllü olarak hastanelerde görev alır. Savaşın ardından kadınlara vefa borcunu ödemek için dönemin yöneticilerince para dağıtılması teklif edilir. Fakat kadınlar böyle bir teklifi kesinlikle kabul etmezler. Bunun üzerine Türk yetkilileri ordu depolarındaki İngiliz tüfeklerinin çelik namlularını kestirerek, üzerinde '1332 cihadiye' yazılı yüzükler yaptırırlar. Bu yüzükler vatansever kadınlara yaptıkları hizmetin nişanesi olarak dağıtılır? diye konuştu. Edirne’de hemşirelere ’1332 cihadiye yüzüğü’ hediye edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Helvacıoğlu, Çanakkale, Cihadiye, Edirne, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ukrayna’da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Haber
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Haber
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul’daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var Haber
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın’ı sildi: Benim için bitti Haber
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Virüs Çin’i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye’ye çevirdi Haber
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
ABD’de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı Haber
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
Bakan Koca’nın iftar uyarısı Uşak’ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Trump’tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Haber
Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Haberler››Güncel››Edirne'de hemşirelere '1332 cihadiye yüzüğü' hediye edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:24: Türk Kızılay Yemen'in Marib vilayetinde bin gıda kolisi dağıttı - Haber 23:21: Kırıkkale'de 'maske' zorunluluğu - Haber 23:20: "Türkmenistan-Tarafsızlık Ülkesi" fotoğraf sergisi - Haber 23:13: Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı - Haber 23:12: Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 23 kadın kurtarıldı - Haber 23:09: Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası bugün tespit edildi - Haber 21:51: ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı - Haberler 21:15: Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi - Ekonomi 19:50: Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? - Haberler