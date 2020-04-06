Edirne'de hijyen kurallarına uymayan bakkala para cezası

Edirne 'nin İpsala ilçesinde bir bakkala hijyen kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Yapıldak köyündeki devriye görevi sırasında bir bakkalda denetim yaptı.

Ekiplerce, hijyen kurallarına uymadığı belirlenen bakkala 392 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA