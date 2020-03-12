Edirne'de iki terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de iki terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
12.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:22
Edirne 'de iki terör şüphelisi Yunanistan 'a kaçarken yakalandı.
Jandarma ekipleri, Karaağaç mevkisinde yaptıkları kontrollerde sığınmacıların arasına girerek yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi O.K. ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi K.F'yi yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Jandarma ekipleri, Karaağaç mevkisinde yaptıkları kontrollerde sığınmacıların arasına girerek yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi O.K. ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi K.F'yi yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Yunanistan, Jandarma, Edirne, Güncel
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