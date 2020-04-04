Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Edirne'de iki tırda yaklaşık 25 milyon makaron ve 44 kilo esrar ele geçirildi

Edirne'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giren iki tırda 44 kilogram esrar ve yaklaşık 25 milyon makaron ele geçirildi.

04.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:42
Edirne'de iki tırda yaklaşık 25 milyon makaron ve 44 kilo esrar ele geçirildi
Edirne 'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giren iki tırda 44 kilogram esrar ve yaklaşık 25 milyon makaron ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'dan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na gelen yabancı plakalı tır, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesince riskli olarak değerlendirildi.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletilen değerlendirme neticesinde araç ve gerçekleştirdiği işlemler takip altına alındı.
X-ray taramasına sevk edilen tırda beyan edilen tuvalet kağıtlarının bulunmadığı, dorsenin kaçak sigara üretiminde kullanılan makaronla (filtreli sigara kağıdı) dolu olduğu belirlendi.
Valizlerde uyuşturucu bulundu
Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede dorsenin altına bağlanarak gizlenmiş 5 valiz bulundu.
Valizlerde 44 kilogram esrar ele geçirildi.
Tespitler neticesi genişletilen araştırmada gümrük sahasındaki başka bir tırın da beyan edilen yük bakımından benzerlik göstermesi nedeniyle kaçakçılıkla bağlantılı olabileceği değerlendirildi.
Bu tırda yapılan kontrolde de aracın branda halatının kesildiği ve düzenek yardımıyla tutturulduğu anlaşıldı. Aramada tırın dorsesinin makaronla doldurulduğu tespit edildi.
Yaklaşık 25 milyon makaronun ele geçirildiği iki tırın sürücüleri gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan iki tır sürücüsünden biri sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sürücülerin Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hamzabeyli, Edirne, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Edirne'de iki tırda yaklaşık 25 milyon makaron ve 44 kilo esrar ele geçirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump’ın son çıkışına kimse anlam veremedi Haberler
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'ın son çıkışına kimse anlam veremedi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ’da toplu ulaşım yasaklandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'da toplu ulaşım yasaklandı
CHP’li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü Haberler
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş’tan hayırseverlere çağrı Haberler
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş'tan hayırseverlere çağrı
Bakan Koca, ’Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İstanbul’a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Haberler
İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Haberler
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Arkadaşların kız kavgası kanlı bitti Haberler
Arkadaşların kız kavgası kanlı bitti

Son Dakika Güncel Haberleri

16:02: KTÜ, Kovid-19 nedeniyle vefat eden Öğretim Üyesi Duman için taziye mesajı yayımladı - Haber 16:01: Ressam Meriç hayatını kaybetti - Haber 16:00: Hükümlülerden sağlık çalışanlarına 541 bin tıbbi malzeme desteği - Haber 16:00: Eski günlerdeki gibi sepet sarkıtılıyor - Haber 16:00: Geyikli'de fahiş fiyattan maske satanlara geçit verilmedi - Haber 15:49: Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu - Haber 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı - Magazin 14:56: Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi - Haber 14:38: Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi - Haber 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler