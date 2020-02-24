Edirne'de ilkokul öğrencileri, yemin ederek gönüllü sağlık elçisi oldu

TÜRK Böbrek Vakfı tarafından başlatılan 'Gönüllü Sağlık Elçileri' projesi kapsamında, Edirne Şükrüpaşa Okulu'nda vakfın eğitimlerine katılan, 10 ilkokul öğrencisi, yemin edip rozet takarak, 'Gönüllü Sağlık Elçisi' oldu.

Türk Böbrek Vakfı (TBV) tarafından 2013 yılında başlatılan 'Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri' eğitimleri kapsamında 2020 yılı ile birlikte 'Gönüllü Sağlık Elçileri' projesi hayata geçirildi. Projede, öğrencilerin gönüllülük duygusu ve konuya olan ilgileri dikkate alınarak, böbrek ve insan sağlığı konularından eğitim verildi.

Edirne Şükrüpaşa İlkokulu'ndan da 10 öğrenci eğitime alındı. Öğrenciler, TBV Başkanı Timur Erk ve eski Kırkpınar ağalarından Mehmet İriş'in de katıldığı törenle, 'Gönüllü Sağlık Elçisi' yemini ederek rozet taktı.

TBV'nin okullarda 'Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri' kapsamında, 7 yılda 250 binden fazla öğrenciye ulaştığını söyleyen Vakıf Başkanı Timur Erk, son yıllarda İl Milli Eğitim Müdürlükleri kapsamında verilen 'eğiticinin eğitimi' ile öğretmenleri de çalışmaya dahil ettiklerini dile getirdi. Ulaşılan öğrenci sayısının çok daha fazla olması adına çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Erk, 7 yılde çok sayıda çocuğa eğitim verdiklerini belirtti.

'HEDEFİMİZ SAĞLIKLI NESİLLER'

Öğrencilerle birlikte velileri de bilgilendirip, bilinçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Erk, "Buradaki hedef daha ziyade o eğitim verdiğimiz 7-12 yaş grubunun anneleri. Hedef kitle veliler. Niye? Çünkü bu işi yöneten veliler. Annelerinizden öğrendikleriniz bazı yanlış beslenme alışkanlıklarınız varsa düzeltebilirsiniz. Annelerin düzelttikleri yeni nesillere geçecek. Üç beyaz düşmanımız var. Şeker, tuz, un. Dördüncüsü de beyaz kağıtta sarılı olduğu için sigara. Bu beyaz düşmanlara savaş açtık. Türkiye'de bundan 10 sene evveline kadar kişi başına yetişkin 18 gram tuz tüketimi vardı. Dünya şamppiyonları arasına girebiliyorduk. Sağlık Bakanlığı'yla iş birliği yaptık. Beş yıllık kampanyayla 10 grama düştük. Hedef 6 grama düşmek" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vakıf Başkanı Erk, eğitime katılan 10 öğrenciye 'Gönüllü Sağlık Elçisi' yemini ettirerek rozetlerini taktı.