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Edirne'de iş adamı Orhan Yazgan'dan koronavirüsle mücadelede örnek davranış

Edirne'de iş adamı Orhan Yazgan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devletin talebi halinde özel hastane, otel ve öğrenci yurdu binalarını kullanıma açabileceğini söyledi.

26.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:04
Edirne'de iş adamı Orhan Yazgan'dan koronavirüsle mücadelede örnek davranış
Edirne 'de iş adamı Orhan Yazgan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devletin talebi halinde özel hastane, otel ve öğrenci yurdu binalarını kullanıma açabileceğini söyledi.
İş adamı Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada hızla yayılan salgının Türkiye'yi de etkilediğini anımsattı.
Devletin ve milletin koronavirüse karşı ciddi tedbirler almaya başladığını belirten Yazgan, "Bizler de Edirne'de yaşayanlar olarak ister istemez bu virüsle karşı karşıya kalmış durumdayız. Edirne'de çok hızlı bir artış süreci olmamakla birlikte önümüzdeki zamanda bunun biraz daha artabileceğini düşünüyoruz." dedi.
Edirne'de iş hayatında 30 yıldır faaliyet gösterdiklerini anlatan Yazgan, şunları kaydetti:
"Bünyemizde bir özel hastane, bir öğrenci yurdu ve bir otel mevcut. Aşağı yukarı yüzlerce yatağa tekabül ediyor. Bu süreçte beklentilerin üzerinde olumsuz bir şey yaşanırsa, bizler bütün kurumlarımızla devletimizin ve halkımızın yanındayız. Bu konuda elimizden ne gelirse halkımızın ve devletimizin hizmetine sunacağız. Bunu yaparken de hiçbir maddi beklentimiz söz konusu değildir. Herkesin bu konuda elini taşın altına sokması gerektiğine inanıyorum. Çok ciddi bir dayanışma içerisinde olmalıyız. İlimizin yöneticileri de olağanüstü bir gayret gösteriyor, bizlere düşen de bu insanlara yardımcı olmaktır."
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Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Güncel

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