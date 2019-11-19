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Edirne'de "İşbirliği Forumu" düzenlendi

Edirne'de, Bulgar ve Türk iş insanları, "Pazarcık, Smolyan, Edirne İşbirliği Forumu ve İkili İşbirliği Görüşmeleri" kapsamında bir araya geldi.

19.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:38Edirne'de
'de, Bulgar ve Türk iş insanları, " , Smolyan, Edirne İşbirliği Forumu ve İkili İşbirliği Görüşmeleri" kapsamında bir araya geldi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde, Edirne, Pazarcık, Smolyan Valilikleri himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu işbirliği ve KOSGEB Edirne Müdürlüğü Avrupa İşletmeler Ağı destekleri ile ETSO'da düzenlenen etkinlikte Bulgaristan ve Türkiye'den iş insanları yer aldı. 43 Bulgar firması ve 57 Türk firmasının katıldığı forumda, açılış konuşmalarının ardından bölgelerin ekonomik sunumları yapıldı.
Edirne TSO ve Smolyan TSO arasında da üyelerini yakınlaştırmaya ve ticareti geliştirmeye yönelik bir işbirliği protokolü imzalandı.

ETSO ve Smolyan Ticaret ve Sanayi Odası arasında üyelerini yakınlaştırma ve ticareti geliştirmeye yönelik bir işbirliği protokolünün imzalandığı forumda, tarım, gıda, ağaç işleme, orman ürünleri, kapı, çerçeve, mobilya üretimi, turizm, otelcilik, tarım sebze üretimi, et üretimi, büyükbaş hayvancılık, tavuk çiftliği, sigortacılık ve inşaat sektörlerinde ikili işbirliği görüşmeleri gerçekleşti.

Foruma, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Pazarcık Valisi Stefan Mirev, Smolyan Valisi Nedyalko Slavov, Dış İşleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Vasil Valçev, Edirne KOSGEB Müdürü Veysel Vural, oda, borsa başkanları ve üyeleri katıldı.

Program yarın Bulgaristan firmalarının Edirne'deki firmaları ziyaretiyle devam edecek.

Pazarcık, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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