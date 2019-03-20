Edirne
'de "İŞKUR
kampüste" etkinliği düzenlendi. Trakya Üniversitesi
(TÜ) Türkan Sabancı
Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Edirne Valisi Ekrem Canalp
öğrencilerle bir araya geldi. Vali Canalp mezun olacak öğrencilere önerilerde bulundu, tecrübelerini paylaştı.
Öğrencilere severek yapacakları işlerde çalışmalarını tavsiye eden Vali Canalp, sevdikleri işlerde çalışan kişilerin daha başarılı olduklarını vurguladı.
Öğrencilerin öğrenin hayatı boyunca ve işe girerken bir rekabet ortamında olduğunu anlatan Vali Canalp, konuşmasına şöyle devam etti:
"Nasıl üniversite sınavına girerken bazı arkadaşlarınızı geride bırakıyorsanız, bir işe girerken de yine rekabet ortamı olacak. Özel sektörde girecekseniz mülakat olacak. Kamuya girecekseniz sınavlar var. Dolayısıyla rekabetin içerisinde girmek için rakiplerinizden biraz daha farklı bir şeyleriniz olması lazım. ya daha zeki olacaksınız, yada aranızdaki eşitliği bozacak farklı bir şeyiniz olması gerekir.
Bunu da çok çalışarak elde edebilirsiniz. Benim önerim sabahın erken saatlerinde çalışmanız. En verimli saatler, okuduğunuz aklınıza daha kolay giriyor. Sabah
yüzünüzü yıkadıktan sonra yaklaşık 40 dakikalık zamanda çalışırsanız çok daha etkili olacaktır."
Üniversiteden mezun olduktan sonra, kendi işini kurmayı planlayan öğrencilere de önerilerde bulunan Vali Canalp, bir anda değil, küçük işlerle yavaş yavaş büyüyerek başarıya ulaşılacağını aktardı.
Konuşmanın ardından Vali Canalp, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Trakya Üniversitesi, İŞKUR, Edirne, Güncel
Kaynak: AA