Edirne'de 'İşkur Kampüste' Programı Gerçekleşti

Edirne
'de, Trakya Üniversitesi
Kariyer Merkezi ve İŞKUR
Edirne İl Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan "İŞKUR kampüste" programı gerçekleşti.
Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde düzenlenen programa katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp
öğrencilerle bir araya geldi. Genç
istihdamı ve gençlerin iş hayatına yönelik sorulanın yanıtlandığı programda Vali Canalp'e Trakya Üniversitesi Rektörü Prof Dr Erhan Tabakoğlu ve İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam eşlik etti. - EDİRNE
Ekrem Canalp, Trakya Üniversitesi, İŞKUR, Edirne, Güncel
Kaynak: İHA