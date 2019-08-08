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Edirne'de izinsiz alanda bekleme yapan faytonculara ceza

Edirne'de izinsiz alanda müşteri bekleyen faytonculara para cezası uygulandı.

08.08.2019 16:46 Edirne'de izinsiz alanda bekleme yapan faytonculara ceza
Edirne'de izinsiz alanda müşteri bekleyen faytonculara para cezası uygulandı.
Kent merkezindeki tarihi Eski Cami ve Kadın Emek Pazarı arasındaki trafiğe kapalı alana faytonların park edildiği ihbarı üzerine Edirne Belediyesinde görevli zabıta ekipleri denetim yaptı.
Fayton sürücülerinin zabıtaya tepki göstermesi üzerine bölgeye polis ekipleri de geldi. İzin verilen alanda beklemedikleri gerekçesiyle 5 faytoncuya 108'er lira ceza yazıldı.
Faytoncu Erol Gümüşler, cezaya tepki göstererek, köprülerin tadilata alınması nedeniyle Meriç Köprüsü yakınındaki park alanlarını terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Fayton sürücüsü Tarık Dişbudak da köprü tadilatı nedeniyle işlerinin bozuk olduğunu belirterek, "Para kazanalım diye buralara geldik ama bu yüzden de ceza yedik." dedi.

Zabıta, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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