14.06.2019 14:22
Haberler»Güncel » Haber

Edirne'de Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci Kuruluş Yıl Dönümü

Edirne

Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı'nda Jandarma Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı'nda Jandarma Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Törenlerde, jandarma unsurlarına bağlı dedektör köpeklerin gösterileri ilgiyle izlendi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen 180. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliklerine, Edirne Valisi Ekrem Canalp, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, İl Jandarma Komutanı Alpay Alpaslan Doğan, protokol üyeleri ve görevli jandarma unsurları katıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, "Bu anlamlı gün vesilesiyle Jandarma Teşkilatı'nın ulaştığı bugünkü onurlu seviyeye emek, gayret ve alın terleri bulunan saygıdeğer komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.

Konuşmaların ardından, il genelinde Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci Kuruluş Yıl Dönümü için yapılan şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri Vali Canalp tarafından takdim edildi. Yine törenler kapsamında, görevlerindeki başarılar nedeniyle jandarma personellerine teşekkür belgelerini Vali Canalp verdi.

Dedektör köpekler ilgiyle izlendi

Törenlerin son bölümünde, teşkilat içerisinde bulunan jandarma dedektör köpeklerin gösterileri ilgiyle izlendi. Senaryo gereği, kayıp şahıs, araç içerisinde uyuşturucu madde bulma gibi eylemleri başarıyla sergileyen dedektör köpekler ve eğitmenleri alkış aldı. - EDİRNE
Kaynak: İHA
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Edirne, Jandarma, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:17 Tıbbi aromatik bitkide hedef 5 milyar dolar
16:17 Vali Rahmi Doğan İl Jandarma heyetini makamında kabul etti
16:17 Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
16:16 Konya'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz
16:16 SAMULAŞ'ta 'temizlik' seferberliği
16:16 Gürkan'dan öğrencilere mesaj
16:16 Putin: "Suriye'de Türkiye, Rusya ve İran birlikte zafer kazandı"
16:16 Hırsızlık şüphelisi sevgililer yakalandı
16:16 Aydın Ticaret Borsası
16:16 İSTANBUL- YANGINDA MAHSUR KALAN KADIN VE ÇOCUKLARINI MAHALLELİ KURTARDI
16:16 İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KARNE VİDEOSUNA TEŞEKKÜR
16:16 BOLU 'Yangını annem beni öldürmek için çıkardı'
16:16 NEVŞEHİR Kapadokya'da doğal kayalığa yapılan asansör, değiştirilecek
16:16 Tahtaköprü meydanı yenilendi