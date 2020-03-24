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Edirne'de jandarma, yaşlıların market alışverişini yaptı

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların market alışverişi talebini, jandarma ekipleri karşıladı.

24.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:15
Edirne 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların market alışverişi talebini, jandarma ekipleri karşıladı.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge sonrası oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendirirken, polis, jandarma ve AFAD ekipleri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.
Gelen çağrı üzerine merkeze bağlı Tayakadın köyüne giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, talepte bulunan 4 ailenin market alışverişlerini yaptı.
Köyde tır şoförü oğluyla yaşayan Sabiha Başak (65), tedbirler kapsamında evden çıkmadığını ve resmi kurumların kendisine destek olduğunu belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun, ne ihtiyacım varsa karşılanıyor." dedi.
Gülümser Toparlak (67) ise eşini 1,5 yıl önce kaybettiğini ve yalnız yaşadığını söyledi.
"Evde kal" çağrısına uyduğunu anlatan Toparlak, "Benim gibi yaşlılar dışarı çıkmasın. Sağlıklarına ve etraflarına dikkat etsinler. Herkes sağlık kurallarına uysun." diye konuştu.
Köy muhtarı Erkut Deveci de İçişleri Bakanlığının genelgesine köydeki yaşlıların uyduğunu anlatarak, "Jandarmamızla koordanisyon halindeyiz. Hiçbir sıkıntı yok. Büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Herkes devletimizin kurallarına uysun. Ciddi bir durum yaşıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için muhtarlığımızda acil durum hattı da kurduk." dedi.
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Edirne’de jandarma, yaşlıların market alışverişini yaptı

Kaynak: AA

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Edirne'de jandarma, yaşlıların market alışverişini yaptı
Etiketler : Jandarma, Edirne, Güncel

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