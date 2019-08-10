Edirne'de kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 yaralı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu hafif ticari aracın kavşağa ve su kanalına çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. Kimliği belirsiz araç sürücüsü, kazanın ardından yaralı kaçakları olay yerinde bırakarak, kaçtı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında, Keşan-İpsala karayolu üzerindeki Beyendik kavşağında meydana geldi. Keşan'dan, İpsala yönüne giden ve sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 YB 2216 plakalı hafif ticari araç, Beyendik kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kavşağa daha sonra ise su kanalına çarptı. Kazada, araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Pakistan ve Bangladeş uyruklu 10 kaçak göçmen yaralandı. Araç sürücüsü, kazanın ardından yaralı kaçakları olay yerinde bırakarak, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarma, kaçan sürücüsünün kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kazada yaralanan kaçaklar

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralıların ambulanslara alınması

-Kaza yapan araç

-Olay yeri genel gör.

-Jandarmanın incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

