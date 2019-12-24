Haberler » Güncel » Edirne'de kaçak toplanan 15 ton kum midyesi ele geçirildi - Haber

Edirne'de kaçak toplanan 15 ton kum midyesi ele geçirildi

Edirne'nin Enez ilçesinde, bir ayda toplaması ve satışı yasak 15 ton kum midyesi ele geçirildi.

24.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:04 Edirne'de kaçak toplanan 15 ton kum midyesi ele geçirildi
'nin ilçesinde, bir ayda toplaması ve satışı yasak 15 ton kum midyesi ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, midye kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını artırdı. Kaçak yolla toplanan midyelerin yasa dışı yollarla 'a kaçırılmasının önlenmesi için operasyonlar düzenlendi.
Ekiplerin son 1 ayda düzenlediği 12 operasyonda toplaması ve satışı yasak olan 15 ton kum midyesi yakalandı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen midyeleri denize bıraktı.
Operasyonlar kapsamında yakalanan 12 kişiye toplam 20 bin lira ceza verildi.

Yunanistan, Edirne, Enez, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:44   Düzce'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Haber
17:43   Manisa chp'li özel kanal istanbul'u isteyenler, 23 haziran'da halk desteğini kaybetti - Haber
17:43   Sultangazi'de küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi -2 - Haber
17:43   Uçak köprü altında sıkıştı - Haber
17:39   OMÜ Ziraat Fakültesinden tohum sergisi - Haber
17:10   Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Haber
16:56   Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Haber
16:55   Freni boşalan tır beş aracı biçti - Haber
16:52   Kayıp kızından gelen videoyu gören anne, hayatının şokunu yaşadı! - Haber
16:33   Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor - Haber
24.12.2019 17:52:14