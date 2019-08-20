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Edirne'de kaçakçılık operasyonu

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 42 litre kaçak içki ve iki silah ele geçirildi.

20.08.2019 18:02 Edirne'de kaçakçılık operasyonu
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 42 litre kaçak içki ve iki silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla içki ve sigara getirildiği bilgisi üzerine bazı şüphelilere ait ev, araba ve iş yerlerinde arama yaptı.
Aramalarda 42 litre kaçak içki, iki silah ve bunlara ait iki şarjör, 103 fişek, 3 cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve kaçakçılıkta kullanıldığı tahmin edilen bir araç ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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