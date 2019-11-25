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Edirne'de 'kadına şiddete hayır' yürüyüşü

Edirne'de 'Kadına şiddete hayır' yürüyüşüEdirne'de, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle toplanan kadınlar ellerinde 'Kadına şiddete hayır' yazan pankart ve dövizler ile mor ve siyah balonlarla yürüyüp kadına şiddeti protesto ettiler.

25.11.2019 17:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:01
'de 'Kadına şiddete hayır' yürüyüşü
Edirne'de, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle toplanan kadınlar ellerinde 'Kadına şiddete hayır' yazan pankart ve dövizler ile mor ve siyah balonlarla yürüyüp kadına şiddeti protesto ettiler.
Edirne'de Kadın Dayanışma Platformu Üyeleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle Edirne Belediyesi önünde toplandı. Yaklaşık 200 kadının bir araya gelerek kortej oluşturmasının ardından ellerinde 'Kadına şiddete hayır', 'Ölmek istemiyoruz', 'Kadın katliamı isyanımızdır', 'Ölmek istemiyoruz' yazılı pankart ve dövizler ile şiddeti önlemenin simgesi olan ellerinde mor ve siyah balonlarla düdük çalıp slogan atarak, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü. Burada toplanan kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Hülya Bodur, Kadına yönelik şiddet, bir insan hakları ihlali. Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlali, suçtur. Ülkemizin imzaladığı, kadına yönelik şiddete karşı yasal yaptırımlar ve uluslararası sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesi, şiddeti önlemenin en önemli aşamalarından biridir. Kadına şiddetin son bulmasını istiyoruz dedi.
Açıklamanın ardından kadınlar şiddete dikkat çekmek için ellerindeki mavi ve siyah balonları gökyüzüne bıraktı. Daha sonra Trakya Üniversitesi, tiyatro topluluğu öğrencileri kadına şiddeti anlatan sokak tiyatrosu oyununu sahneledi.
Edirne'de 'kadına şiddete hayır' yürüyüşü

Edirne, Güncel

Kaynak: DHA


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