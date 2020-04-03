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Edirne'de kamu kurumları düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan dezenfekte çalışmaları düzenli olarak sürüyor.

03.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:06
Edirne'de kamu kurumları düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Edirne 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan dezenfekte çalışmaları düzenli olarak sürüyor.
Edirne Valiliği koordinasyonunda yapılan çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere kent genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler, koronavirüs tehdidine karşı ilaçlanıyor.
Valilik koordinasyonundaki ekipler, dezenfekte ve hijyene yönelik çalışmaları dikkatle yürütüyor.
Ekipler, tedbirler kapsamında kurumlardaki genel dezenfeksiyon işlemlerini yaparken çalışma odaları, asansör ve kapı girişleri gibi sık kullanılan alanları titizlikle dezenfekte ediyor.
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Kaynak: AA

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