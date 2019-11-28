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Edirne'de kamyonet ile yanıcı madde yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü

Edirne'de kamyonet ile yanıcı madde yüklü tanker çarpıştı: 1 ölüEDİRNE - Edirne'de bir kamyonetin yanıcı madde yüklü tankere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

28.11.2019 03:15 | Son Güncelleme: 28.11.2019 03:17
'de kamyonet ile yanıcı madde yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü
EDİRNE - Edirne'de bir kamyonetin yanıcı madde yüklü tankere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kapıkule yolunda kontrolden çıkan Pavel Vasilev Pehlivanov'un yönetimindeki CB 6833 BT plakalı kamyonet, yurt dışına çıkmak için sırada bekleyen 41 YA 889 plakalı tankere arkadan çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Edirne Belediyesi İtfaiyesi ile sağlık ve jandarma ekipleri, kamyonette sıkışan sürücü Pehlivanov'u güçlükle çıkardı.
Ambulansla Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Bulgaristan uyruklu Pehlivanov, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Edirne'de kamyonet ile yanıcı madde yüklü tanker çarpıştı: 1 ölü

Edirne, Yerel

Kaynak: İHA


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