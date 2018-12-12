Edirne'de Kan Bağışı Kampanyası

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:37



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:37

Edirne'de Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu'nda Kızılay tarafından açılan stantta kan bağışı gerçekleştirildi.Edirne Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmail İsmail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün ülkenin farklı yerlerinde kan bağışı kampanyaları düzenlediklerini anlattı.Ülkenin kan ihtiyacının tamamını karşılamayı amaçladıklarını ifade eden İsmail, "Özellikle okullarımızda düzenlediğimiz kampanyalar da daha önce kan vermemiş velilerimizin bize ulaşmasını sağlıyoruz ayrıca öğrencilerimize kan bağışı hakkında bilgi veriyoruz, bilinçlendiriyoruz. Kan bağışı konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz." dedi.Daha sonra veliler ve öğrenciler, açılan stantta kan bağışında bulundu.