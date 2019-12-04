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Edirne'de kar yağışı (2)

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMİ BULDUEdirne'de, mevsimin ilk kar yağışı etkili olurken, Lalapaşa'ya bağlı Hamzabeyli köyünün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreyi buldu.

04.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:09Edirne'de kar yağışı (2)

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMİ BULDU

'de, mevsimin ilk kar yağışı etkili olurken, 'ya bağlı köyünün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreyi buldu. Köy sakinlerinden Azim Civan, kar yağışının ekili arazileri için iyi olacağını belirterek, "Mevsimin ilk karı köyümüze yağdı. Bu yıl biraz geç yağdı ama yine de ekili ürüne faydası olacaktır. Kış ayları burada sert geçer ama biz buna alıştık daha da karın devam etmesini bekliyoruz. Kar sevincini de çocukluğumuzda olduğu gibi kar topu oynayarak geçirdik" diye konuştu.

Köylülerden Celal Öztürk ise "Kar yağışı bizi çok mutlu etti. Beklediğimiz yağıştı ama biraz gecikti. Üreticiler olarak bu kar yağışını sevinçle karşıladık" dedi.

Öte yandan Edirne'nin yanı sıra Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu. Karayolları yetkilileri, önlem amacıyla ekiplerin bazı noktalarda hazır bulunduğunu belirtti.

Ali Can ZERAY/EDİRNE,



Hamzabeyli, Lalapaşa, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

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