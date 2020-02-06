Edirne'de kar yağışı başladı

EDİRNE'de kar yağışı Balkan sınırlarında etkili olmaya başladı. Bulgaristan ' a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Bölgede kurak geçen mevsimde kar yağışı üreticiler tarafından sevinçle karşılandı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava etkisi altına giren Edirne 'de, kar yağışı Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı kesiminden yurda giriş yaptı. Edirne'nin Lalapaşa ilçesi ile Hamzabeyli kesimine etkili olan kar yağışı sürerken, kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Kar, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda zaman zaman trafiğin aksamasına neden olurken karayolları ekipleri kar temizleme çalışmaları başlattı.

BEREKET YAĞDI

Son yılların en kurak dönemini geçiren Edirne'de kar yağışı üreticileri sevindirdi. Hamzabeyli köyü üreticilerinden Erdal Tasma, "Yağışlar ekili olan buğday ve kanolaya çok iyi geldi. Köyümüze bereket yağdı. Çok sevinçliyiz? dedi Üreticilerden Oğuz Esen ise beklenen kar yağışının geçte olsa geldiğini ifade ederek, "Kurak geçen kış bizi endişelendirdi. Derelerimiz ve nehirlerimizde sular çekilmişti. Bu kar mahsulümüze çok iyi geldi" şeklinde konuştu.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde etkili olacağını kent merkezinden de etkili olacağını söyledi.