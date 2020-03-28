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Edirne'de kasaplar da tedbirlerini artırdı

EDİRNE'de kasaplar, koronavirüs tedbirleri kapsamında tezgah ve kasanın bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırarak, müşteriler ile temasını en aza indirdi.

28.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:30
Edirne'de kasaplar da tedbirlerini artırdı

EDİRNE'de kasaplar, koronavirüs tedbirleri kapsamında tezgah ve kasanın bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırarak, müşteriler ile temasını en aza indirdi.

Keşan 'da, bazı kasaplar koronavirüse karşı et reyonları ile birlikte kasa ve çalışanların alanını da şeffaf naylonla kaplatırken, bazıları ise telefonla sipariş almaya başladı. Çalışanlar, müşterilerle alışverişi naylonda açtıkları pencereden yaptı. Kasaplara gelen müşterilerden tam not alan uygulamada, vatandaşlar için kapı girişlerine el dezenfektanı ve kolonya da konuldu.

'BİZ DİKKATE ALIYORUZ, LÜTFEN SİZ DE ALIN'

Kasap Yakup Açar, halk sağlığı için gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Halkımızın da kendi önlemini almalarını istiyoruz. Gerçekten tehlikeli bir virüsle karşı karşıyayız. Bunu ciddiye almamız gerekiyor. Ama görüyoruz ki bazı insanlar hala bunun farkında değiller. Gerçekten korkmamız gereken bir durum var şu anda. Hepimizin evinde çoluk çocuğumuz, yaşlılarımız var. Biz yaşlılarımızı evden dışarı çıkarmıyoruz. Evde de mesafemizi korumaya çalışıyoruz. Biz bunu dikkate alıyoruz, lütfen siz de dikkate alın" dedi.

'HEM MÜŞTERİLERİN HEM DE PERSONELİN SAĞLIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Kasap Vedat Koyuncu da kasaplar olarak koronavirüs salgını nedeniyle steril bir ortam yaratmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bu konuda hijyenik olma çalışmalarımızı arttırdık. Şeffaf naylonla müşteriyle personel arasındaki teması engelledik. Burada hem müşterilerin hem de personelin sağlığını düşünüyoruz. Gıda satan işletmelerin buna önem vermesi gerekiyor. Birçok ürün yıkanabilirken, et gibi ürünler yıkanmadan tüketiliyor. Çok dikkat etmek gerekli. İnşallah bu virüsten kısa sürede millet olarak kurtulacağız" diye konuştu.

İş yerlerine alışverişe gelenler de uygulamanın güzel olduğunu ve herkese örnek olması gerektiğini söyledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Keşan, Güncel

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