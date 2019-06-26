26.06.2019 11:53
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Edirne'de katliam gibi kaza: 10 ölü, 30 yaralı

Edirne'de katliam gibi kaza: 10 ölü, 30 yaralıEDİRNE - Edirne'nin Meriç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 30 kaçak göçmen de yaralandı.

Edirne 'de katliam gibi kaza: 10 ölü, 30 yaralı
EDİRNE - Edirne'nin Meriç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 30 kaçak göçmen de yaralandı.
Kaza, sabaha karşı 04.45 sıralarında Büyük Doğanca Mahallesinde meydana geldi. Durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma Komutanlığı ekipleri dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan araç şehir merkezinde bir dükkana çarptı. Kazada 10 kaçak göçmen hayatını kaybederken, 30 göçmen yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Edirne'de katliam gibi kaza: 10 ölü, 30 yaralı
Kaynak: İHA
Edirne , 3. Sayfa

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