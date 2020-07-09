Edirne'de kavga ettiği kişilerin üzerine tüfekle ateş açtı 7 yaralı

EDİRNE'nin Çavuşbey Mahallesi'nde E.Ö. (17), aralarında tartışma yaşadığı husumetlilerin üzerine av tüfeğiyle açtığı ateşte 7 kişiyi yaraladı. Olayın ardından evine saklanan E.Ö., polisin 'teslim ol' çağrılarına havaya ateş açarak karşılık verince, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, gece yarısı Çavuşbey Mahallesi Büyük Zincirlikuyu Sokak üzerinde meydana geldi. Evinin önünde oturan E.Ö., daha önceden aralarında husumet bulunan bir grupla karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö., kaçarak Pamukçular Sokak üzerindeki evine gitti. E.Ö., kavga ettiği kişilerin kendisini takip etmesi üzerine evinin penceresinden av tüfeğiyle ateş açtı. Açılan ateşte vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden N. A., Y. A., C.A., N.T., K. K., M.T., O.Ç. yaralandı. POLİS EVE BASKIN YAPTI

Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülürken, polis ekipleri E.Ö.'ya, 'teslim ol' çağrısında bulundu. Çağrıya uymayan şüpheli bu kez tüfekle havaya ateş açtı. Bunun üzerine polis ekipleri de tabancalarını çıkararak, havaya ateş açtı. Şüphelinin bulunduğu evde çocukların da olduğunu belirleyen polis evi ablukaya alarak, düzenlediği operasyonla E.Ö.'yü etkisiz hale getirdi,

Gözaltındaki E.Ö. ile ilgili soruşturma sürdürülürken, yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.