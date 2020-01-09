Haberler » Güncel » Edirne'de kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası bulundu - Haber

Edirne'de kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası bulundu

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastasına evinden 4 kilometre uzaklıktaki arazide ulaşıldı.

09.01.2020 21:34 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:52Edirne'de kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası bulundu
'nin ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastasına evinden 4 kilometre uzaklıktaki arazide ulaşıldı.
Hüseyinpınar köyünde yaşayan Fatma Topaloğlu'nun evine dönmemesi üzerine, yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
ve Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri köyde arama başlattı.
Jandarma iz takip köpeğinin katıldığı çalışmalara, alzaymır hastası kadının yakınları da destek verdi.
Fatma Topaloğlu, köyden 4 kilometre uzaklıkta bir arazide bulundu.
Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, Lalapaşa, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:28  Yozgat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü - Haber
22:28  Katar Emiri ile İngiltere Başbakanı "Irak'taki son gelişmeleri" görüştü - Haber
22:24  Ruhani: "AB'nin dünya meseleleriyle ilgili ağır bir sorumluluğu var" - Haber
22:22  Fransa'da "emeklilik reformu"na karşı eylemde 24 kişi gözaltına alındı, 36 kişi yaralandı. - Haber
22:20  TBF Disiplin Kurulu'ndan Mustafa Cengiz'e para cezası - Haber
21:46  Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı - Haber
21:25  2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Haber
19:52  Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Haber
19:05  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Haber
18:42  Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler - Haber
9.01.2020 22:38:59