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Edirne'de kendisinden haber alınamayan avukatın aracı kanalda bulundu

Edirne'nin İpsala ilçesinde kendisinden haber alınamayan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in (30) aracı, sulama kanalında bulundu.

04.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:04Edirne'de kendisinden haber alınamayan avukatın aracı kanalda bulundu
'nin ilçesinde kendisinden alınamayan avukat Hakan Çağıl 'in (30) aracı, sulama kanalında bulundu.
Keşan'da yaşayan avukat, önceki akşam İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek 22 AAL 835 plakalı aracıyla evden ayrıldı.
Taşdelen'in eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgede arama çalışması başlatan İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikarpuzlu beldesi ile Koyuntepe köyü arasındaki sulama kanalında Taşdelen'in aracını buldu.
Vinç yardımıyla sudan çıkarılan araçta yapılan incelemede Taşdelen bulunamadı.
Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma dalgıç ekipleri, kanalda arama çalışması başlattı.

Taşdelen, İpsala, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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