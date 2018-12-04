Edirne'de Kent Bahçeciliği Çalışmaları

Edirne
Çevre Gönüllüleri Derneğince kent bahçeciliği çalışmaları kapsamında Suni Gölet'teki parka fidan dikildi.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, yerel yönetimlerin ve vatandaşların desteğiyle kent bahçelerini hayata geçirme çalışmalarına başlandığı belirtildi.
Derneğin bu yönde pilot çalışma gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "Pilot
bir çalışma gerçekleştirmek üzere kamuoyunun hemen farkında olacağı, Şükrü Paşa Mahallesi Suni Gölet Barış Parkı'ndaki taksi durağının yan tarafındaki alana, gönüllülerimizin aldığı kiraz, can eriği, ceviz, badem, muşmula gibi 30 fidanı ziraatçımızın yol göstericiliğiyle uygun yerlere dikmiş bulunuyoruz. Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği olarak gelecekte daha zor koşullara hazırlanması sorumluluğundan hareketle mahallelerde seçilecek proje alanlarında dayanıklı meyve ağaçlarının dikilmesi düşüncesini geliştirmek, projelendirme konusunda çalışmalar yapmayı hedefimize koyduk ve uzun zamandır bunun hayata geçirilmesi için gönüllülerimizle birlikte toplantılar yaptık. Konunun uzmanlarından görüşler aldık." ifadeleri kullanıldı.
04 Aralık 2018 Salı 11:57