Edirne'de Kış Lastiği Denetimi

Edirne
'de şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında başlatılan denetimler sürüyor. Edirne Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki birçok noktada, okul servisi, minibüs ve otobüslerde denetimler gerçekleştirdi. Polis
ekipleri sürücülere güvenli trafik, güvenli sürüş ve kış şartlarında araç kullanımına ilişkin bilgiler de verdi.
Şoför Cahit Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışa hazırlıklı olduğunu belirterek, "Kış lastiği hem kendi can güvenliğim hem de diğer sürücülerin güvenliği için önemli. Kış lastiği kullanmayan araçlar karlı havalarda buzlanan yollarda kayarak kazalara neden oluyor." dedi.
Aracının kış lastiklerini taktığını söyleyen Orhan Karakaş da tüm sürücülerin kış lastiği konusunda duyarlılık göstermesi gerektiğini belirtti.
Karakaş, "Kış lastiği karlı havalarda buzlanan yolda kaymayı engeller. Trafik güvenliği için tüm sürücüler araçlarında kış lastiği kullanmalıdır." diye konuştu.
Edirne Emniyet Müdürlüğü,Edirne
06 Aralık 2018 Perşembe 10:51