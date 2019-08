Edirne'de kısa kısa

Selanik Aristoteles Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. BUA Toplantısı'nda 2020-2021 Dönemi başkanlığı belirlendi.Trakya Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019 BUA Başkanı olan Bükreş Üniversitesi'nden sonra 2020 yılı BUA Başkanının Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi olmasına Genel Kurul tarafından yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic oylamanın ardından gelecek dönem başkanlığının kendilerine verilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek birliğin gelişmesi ve büyümesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.Saadet Partisi'nde bayramlaşmaSaadet Partisi Edirne il Teşkilatı, bayramlaşma programı düzenledi.Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, parti binasında düzenlenen etkinlikte, bayram günlerin huzur, barış ve paylaşmanın simgesi olduğunu belirtti.Bu bayramının parçalanmış olan İslam aleminin yeniden birliğine vesile olmasını dileyen İriş, "Müslümanlar olarak bizim en önde gelen görevlerimizden biri, yeryüzünde her geçen gün artarak sürdürülen fitne, fesat ve sömürünün yok edilmesi, adalet ve ahlakın hakim olduğu bir düzenin kurulmasıdır. Bu gerçekleşmedikçe bayramlar ağız tadı ile yapılamaz. Temennimiz, tüm İslam aleminin bir an önce yeniden kendi medeniyet değerlerine dönmesidir" dedi.İl Başkanı Ali Demirkıran da katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek bayramlarını kutladı.Balkan Üniversiteler Birliği 5. toplantısı sona erdiSelanik Aristoteles Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Üniversiteler Birliği 5. toplantısı sona erdi.Toplantıya, 10 Balkan ülkesinden 37'si BUA üyesi, 9 aday Üniversite olmak üzere 46 Balkan Üniversitesi ve toplamda 168 katılımcı katıldı.Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada Balkan Üniversiteler Birliği'nin her geçen gün geliştiğini belirtti.Birliğin Balkanların sorunlarına yönelik çözüm önerileri üretiğini vurgulayan Tabakoğlu, "Balkanlardaki üniversiteleri bilim, kültür ve sanat şemsiyesi altında birleştirdiğimiz gibi Avrupa'nın diğer önemli birlikleriyle de iş birlikleri geliştiriyoruz. Selanik Aristoteles Üniversitesi ev sahipliğinde çok güzel bir organizasyona imza atıldı. Bir sonraki dönem başkanımız Bükreş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mircea Dumitru önderliğinde de birliğimizin daha da gelişeceğine inancımız tamdır. Trakya Üniversitesi Balkanlar ile ilgili her konuda inisiyatif almaya ve tüm gücüyle Balkanlara hizmet etmeye hazır olduğunu buradan güçlü bir şekilde yeniden vurguluyorum." dedi.